В ЕС заявили, что не будут играть никакой роли в разблокировании украинских портов

Петер Страно рассказал о том, что Россия "крайне агрессивно" относится к участию ЕС в процессе.

В ЕС заявили, что не будут играть никакой роли в реализации международного проекта разблокировании украинских морских портов. Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал официальный представитель Европейской комиссии петер Стано. Чиновник добавил, что Евросоюз также не имеет никаких посреднических или прочих мирных инициатив для Киева, так как Москва якобы "выступает агрессивно против участия Евросоюза" в рамках любого общения.

ЕС не участвует в выработке соглашения. Россия крайне агрессивно относится сейчас к роли ЕС. Поэтому мы полностью приветствуем посреднические усилия ООН и Турции. Петер Стано, пресс-секретарь ЕС

В ЕК добавили, что считают, что именно российская сторона блокирует порты, поэтому имплементация соглашения зависит от РФ.

ЕС решил готовиться впервые провести зиму без российского газа.

Фото и видео: EC