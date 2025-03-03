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В ЕК заявили, что возобновление "Северного потока" с участием США не отвечает интересам ЕС

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Анна-Кайса Итконен оценила вовлеченность США в проекте работы российского газопровода.

В Европейский комиссии рассказали о том, что российский газовый трубопровод "Северный поток" не отвечает национальным интересам Европейского союза. Соответствующее заявление на регулярной пресс-конференции в Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Иностранка добавила, что позиция регионального сообщества не претерпела никаких изменений по теме. Таким образом чиновница прокомментировала западным СМИ свдеения о том, что ведутся переговоры в отношении трубопровода.

Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: "Северный поток" - это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС.

Анна-Кайса Итконен, сотрудница ЕК

Напомним, что 2 марта британская газета Financial Times писала своей аудитории о том, что Маттиас Варниг, "близкий друг" российского президента Владимира Путина, а текущий момент разрабатывает проект по перезапуску трубопровода в Европе. По данным издания, этот план включает в себя работу с командой новой американской администрацией через бизнесменов в рамках закулисных мероприятий по содействию прекращению регионального конфликта на Украине.

Фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального дикобраза".

Фото и видео: European Commission

Теги: анна-кайса итконен, еврокомиссия, евросоюз, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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