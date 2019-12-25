В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, российский препарат "Спутник V" не производится в странах Европейского союза. Именно поэтому для его разрешения в ЕС нужно провести инспекции предприятий, которые планируют его производить.
Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
По её словам, очень важен высококачественный и стабильный процесс производства вакцин.
Ранее в Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире. С заявлением выступил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов. Он отметил, что страх вакцинации от коронавируса остался в прошлом, а российский препарат показывает большую эффективность.
Фото: Piter.tv
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