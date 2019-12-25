По её словам, очень важен высококачественный и стабильный процесс производства вакцин.

В ЕК заявили, что разрешение "Спутника V" требует инспекции заводов по его производству. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, российский препарат "Спутник V" не производится в странах Европейского союза. Именно поэтому для его разрешения в ЕС нужно провести инспекции предприятий, которые планируют его производить.

Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

По её словам, очень важен высококачественный и стабильный процесс производства вакцин.

Ранее в Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире. С заявлением выступил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов. Он отметил, что страх вакцинации от коронавируса остался в прошлом, а российский препарат показывает большую эффективность.

Фото: Piter.tv