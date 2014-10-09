В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках"

Эрик Мамер рассказал о важности беречь критически важную инфраструктуру ЕС.

В Европейской комиссии заявили, что осведомлены о докладе Швеции по чрезвычайной ситуации, которая произошла на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 18 ноября сделал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник напомнил СМИ о том, что Брюссель не принимает участия в данном расследовании диверсии, однако очень серьезно относится к безопасности критической инфраструктуры Евросоюза.

Мы видели сообщения, мы уже много раз комментировали события вокруг "Северных потоков". Вы знаете, что мы лично не участвуем в расследовании, но мы принимаем очень серьезно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Напомним, что Служба безопасности Швеции отметила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии. Специалисты смогли задокументировать значительные повреждения газопроводов в результате взрывов, а также предположительно нашли следы взрывчатки на трубопроводах.

Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке".

Фото и видео: European Commission