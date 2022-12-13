В ЕК заявили, что 11-й пакет санкций против России будет нацелен на борьбу с их обходом

Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет, но не сроки его введения.

Следующий, 11-й по счету пакет западных антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ранее ограничительных мер в отношении Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница не пояснила СМИ, ведется ли уже работа над пакетом или нет. Она также не назвала вероятные сроки его введения.

11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias