Эрик Мамер сообщил о "политической цене", которую платит Брюссель за энергопоставки из России.

В коллективном Брюсселе объяснили слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа с американской территории по сравнению с Россией "политической ценой", которую якобы приходится платить странам регионального содружества за то, что в прошлом они делали опору на российские энергетические ресурсы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал выступление главы ЕК от 7 ноября в ходе брифинга в Будапеште. Там Ляйен заметила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ. Она отметила, что этот ресурс из Вашингтона обойдется Евросоюзу дешевле, чем сейчас поставки из Москвы.

Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Эрик Мамер указал СМИ на то, что мировые цены регулярно падают и повышаются, однако опора в прошлом на российские энергоресурсы в результате "слишком дорого обошлась" Брюсселю, в котором после начала украинского конфликта оказались зафиксированы рекордные цены на энергию.

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Фото и видео: European Commission