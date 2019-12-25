В ЕКА сожалеют о планах Роскосмоса отказаться от работы с европейским манипулятором на МКС

Даниэль Нойеншвандер оценил решение по отказу от сотрудничества с РФ из-за Украины.

В Европейском космическом агентстве сожалеют о планах государственной корпорации "Роскосмос" отказаться от работы с европейским манипулятором на Международной космической станции. Ранее соответствующее заявление сделал Дмитрий Рогозин в социальных сетях. В эфире YouTube-проекта BFM Business директор по космическим перевозкам ЕКА Даниэль Нойеншвандер прокомментировал решение коллеги.

Манипулятор ERA был разработан европейцами и подтвердил свою эффективность. Сейчас придется остановить работы немного раньше, чем планировалось. Это вызывает сожаление. Даниэль Нойеншвандер, представитель ЕКА

Нойеншванде объяснил журналистам, что приостановка сотрудничества с российской стороной из-за украинского кризиса привела и к отмене запусков российских ракет-носителей с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракетами "Союз" на текущий момент не могут быть отправлены на орбиту Земли пять европейских грузов. По ним ведутся работы, направленные на поиск транспортных решений. Сотрудник ЕКА напомнил, что использовать ракету Vega-C ("Вега-си") можно для транспортировки лишь некоторых из них. При этом аналог "Союза" появится не раньше середины 2023 года. Речь идет о начале эксплуатации ракеты тяжелого класса Ariane 6 ("Ариан-6").

Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России.

Фото и видео: YouTube / BFM Business