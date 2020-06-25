В ГД внесли законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии в войне

Правки будут внесены в соответствии с выполнением поручения президента РФ.

В Госдуму внесли законопроект о запрете публично в СМИ, интернете или другом произведении или выступлении отождествлять роли СССР и нацистской Германии и ее союзников во второй мировой войне. Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента сенатором Алексеем Пушковым, главой комитета ГД по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером ГД Александром Жуковым.

Запрещается … также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. текст инициативы

Если законопроект примут, то депутаты внесут поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов". Документ подготовлен в рамках исполнения поручений Владимира Путина по результатам заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Мероприятие состоялось 27 октября 2020 года. Авторы заявили о недопустимости приравнивания или смешения действий защитников Родины, солдат-освободителей к действиям оккупантов и лиц, признанных виновными по решению Нюрнбергского трибунала.

Главы еврейской общины Петербурга отреагировали на заявления профессора о Холокосте.

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