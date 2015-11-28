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В Доме офицеров Санкт-Петербурга пройдет музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни
Сегодня, 22:58
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nastya960
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В Доме офицеров Санкт-Петербурга пройдет музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни

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Конкурс открыт для всех,  даже для военнослужащих, не занимающихся вокалом профессионально, впервые решившим попробовать себя на творческом поприще

В Петербурге в окружном Доме офицеров пройдёт музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни. В нём примут участие курсанты, военнослужащие, проходящие службу по призыву и контракту в Западном военном округе. Об этом сообщает ТК Звезда. 

Конкурс открыт для всех,  даже для военнослужащих, не занимающихся вокалом профессионально, впервые решившим попробовать себя на творческом поприще

У них есть возможность выступить как сольно, так и в составе вокально-инструментальных ансамблей. Будут исполняться собственные песни и композиции профессиональных артистов, в том числе с хореографическим сопровождением.

Победители отборочного этапа выступят в финальном концерте, где будут определены лучшие исполнители военной и патриотической песни.

Фото: Дом Офицеров Западного военного округа/ Вконтакте 

Теги: военные песни , дом офицеров , конкурс-фестиваль
Категории: Новости СПб Культура Музыка

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