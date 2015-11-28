В Доме офицеров Санкт-Петербурга пройдет музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни

Конкурс открыт для всех, даже для военнослужащих, не занимающихся вокалом профессионально, впервые решившим попробовать себя на творческом поприще

В Петербурге в окружном Доме офицеров пройдёт музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни. В нём примут участие курсанты, военнослужащие, проходящие службу по призыву и контракту в Западном военном округе. Об этом сообщает ТК Звезда.

Конкурс открыт для всех, даже для военнослужащих, не занимающихся вокалом профессионально, впервые решившим попробовать себя на творческом поприще

У них есть возможность выступить как сольно, так и в составе вокально-инструментальных ансамблей. Будут исполняться собственные песни и композиции профессиональных артистов, в том числе с хореографическим сопровождением.

Победители отборочного этапа выступят в финальном концерте, где будут определены лучшие исполнители военной и патриотической песни.

Фото: Дом Офицеров Западного военного округа/ Вконтакте