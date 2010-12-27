В "Дикси" Ленобласти и Петербурга можно купить продукты в рассрочку

Пока что проект запустили в 10 магазинах.

В продовольственных магазинах "Дикси" в Ленинградской области и Санкт-Петербурге теперь можно покупать товары в рассрочку. Об этом сообщают российские СМИ.

В десяти магазинах при получении карты "Плюсую" можно стать участником данной программы. В других регионах этот проект запустят позже, если он покажет положительный результат в Петербурге и Ленобласти.

Мы рады объявить о запуске совместного проекта с "ДИКСИ". Карта "Плюсуй" является уникальным продуктом для рынка ретейла, поскольку сочетает в себе функциональные возможности карты лояльности и банковской карты. Дмитрий Курганов, исполнительный директор, начальник управления развития банковских продуктов "Ренессанс Кредит"

Карта предоставляет беспроцентный период в 55 дней, то есть покупатель может приобретать товар и расплачиваться в указанный срок без процентов.

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