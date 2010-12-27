В День ВМФ по ЗСД можно будет проехать бесплатно

В Петербурге разведут мосты, чтобы по Неве прошел праздничный парад.

В День Военно-Морского Флота проезд по ЗСД в Петербурге станет бесплатным. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Отмечается, что 28 июля в Петербурге с 11:00 до 13:00 разведут мосты, чтобы по Неве прошел праздничный парад. Бесплатный проезд по ЗСД будет действовать с 10:00 до 14:00.

Также к празднику планируется благоустроить территории, водные объекты и привести в порядок фасады зданий и подготовить 17 мультимедийных экранов для трансляции.

Концертная программа с участием военных оркестров начнется в 13.00 28, а завершится в 22.30 праздничным салютом с пляжа Петропавловской крепости.

Фото: Piter.TV