В День Победы в Ульяновске лихач с флагами сбил насмерть ребенка на переходе и скрылся

Появились подробности трагедии и фотографии с места происшествия.

Накануне вечером, 9 мая, на пешеходном переходе был сбит насмерть ребенок.

Трагедия произошла в 21:21 у дома номер 106 по проспекту Нариманова водитель на "четырнадцатой" увешенной флагами на огромной скорости проскочил пешеходный переход на красный сигнал светофора, где в это время шли люди. В результате грубого нарушения ПДД был сбит ребенок 7 лет. По словам очевидцев от удара мальчик пролетел несколько метров. Водитель легковушки даже не притормозил и скрылся с места ДТП. Сейчас он и его автомобиль в розыске.

Очевидцы происшествия сообщают, что велосипед целый около остановки, а ребенок лежал в 300 метрах от него. Ребенок переходил дорогу вместе с родителями, которые шли позади мальчика.

Он ехал на велосипеде, родители шли за ним, горит зеленый свет, пешеходный переход и просто его сбивают даже моргнуть не успели, на бешеной скорости, мало того, что он сбил на смерть, он провёз его на багажнике, притормозил, чтобы сбросить и поехал дальше

Фото: Вконтакте, Ульяновск – Новости, Ульяновск-73