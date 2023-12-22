В День Победы в Петербурга вводятся ограничения в движении транспорта

До 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспортных средств на Адмиралтейском проспекте, в Мошковом переулке, на Большой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы.

В четверг, 9 мая, Петербург отметит День Победы. В связи с проведением праздничных мероприятий в центре города вводятся ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

До 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспортных средств на Адмиралтейском проспекте, в Мошковом переулке, на Большой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, на нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Гороховой улицы, на Биржевой площади.

Кроме того, 9 мая будет запрещено движение транспорта на свыше 10 участках дорог. Ограничения будут действовать с 07:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00. Также 9 мая изменятся трассы 13 автобусов: №2, 3, 7, 10, 15, 22, 24, 27, 49, 136, 181, 191, 290. С привычного пути свернут 11 троллейбусов: №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 22. Изменится маршрут трамвая № 3.

Ранее мы писали, что петербургские самокатчики совершили более 380-ти нарушений за неделю.

Фото: Piter.tv, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга