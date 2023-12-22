В День Победы центр Петербурга чистили около 200 специалистов и 40 единиц спецтехники

За одну неделю было вывезено около тысячи кубометров мусора и 1700 тонн смета, окрашено более 1,5 тыс. садовых диванов и скамеек, отремонтировано 200.

С начала весны в Петербурге для уборки улиц использовалось более 100 тыс. литров шампуня, согласно информации, предоставленной пресс-службой Комитета по благоустройству. Ежедневный расход воды составляет примерно семь тыс. кубометров.

9 мая в центре города чистоту поддерживали около 200 сотрудников и 40 единиц техники. За одну неделю было вывезено около тысячи кубометров мусора и 1700 тонн смета, окрашено более 1,5 тыс. садовых диванов и скамеек, отремонтировано 200.

Было восстановлено газонное покрытие на площади 13 тыс. кв.м. В настоящее время уборкой города заняты около 600 машин и более 900 человек. Заявки принимаются круглосуточно по телефону 314-60-13 и на горячих линиях.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость липового сада на Исаакиевской площади уменьшилась в четыре раза.

Фото: Telegram / Комитет Красоты