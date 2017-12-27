В Дании украли самую дорогую в мире бутылку водки стоимостью свыше 1 миллиона евро

В сети появились фотографии преступника, который украл коллекционную бутылку водки.

Похитители пробыли всего 3 минуты и украли "жемчужину" водочной коллекции стоимостью 1, 3 миллиона евро.

Владелец кафе Бриан Ингберг "Кафе 33" известный коллекционер сообщил о краже бутылки водки, которая считается самой дорогой в мире. Ее стоимость примерно 1, 3 миллиона евро. Весит бутылка около 6 кг и выполнена из золота и серебра. Считается, что водка наливается в эту бутылку через специальный фильтр из бриллиантов.

Ингберг сообщил, что похитители пробыли в баре всего три минуты и забрали самую дорогую бутылку. По его мнению, воры знали зачем пришли. Бриан Инберг на своей странице в социальных сетях публикует фотографию бутылку и фото преступников и просит о помощи, чтобы вернуть "жемчужину" коллекции.

Фото: Facebook/Brian Ingberg