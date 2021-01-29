В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне

Мужчину нашли сотрудники правоохранительных органов.

В дагестанском городе Дербент задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина жарит шашлык на Вечном огне и даёт советы по приготовлению популярного блюда.

Мужчину нашли сотрудники правоохранительных органов. Он доставлен в отдел полиции.

Ранее житель Ставрополья станцевал лезгинку у Вечного огня, а после извинился.

Видео: Telegram / BAZA