В Дагестане задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне

В дагестанском городе Дербент задержали мужчину, готовившего шашлык на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина жарит шашлык на Вечном огне и даёт советы по приготовлению популярного блюда.
Мужчину нашли сотрудники правоохранительных органов. Он доставлен в отдел полиции.
Ранее житель Ставрополья станцевал лезгинку у Вечного огня, а после извинился.
Видео: Telegram / BAZA
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