В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

Эдуард Басурин призвал мировых наблюдателей вмешаться в ситуацию с провокациями со стороны Киева.

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель начальника Народной милиции Эдуард Басурин. По его сведениям, ВСУ атаковали при помощи минометов населенный пункт Минеральное. Военные также использовали гранатометы и другие стрелковое оружие по поселкам Каштановое и Доломитное.

В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется Эдуард Басурин, замглавы Народной милиции ДНР

Представитель самопровозглашенной республики призвал мировое сообщество зафиксировать неспособность руководства Киева вести мирный диалог. Он потребовал от наблюдателей вмешаться в ситуацию и добиться прекращения провокаций со стороны Украины, которые могут привести к эскалации конфликта в регионе.

На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом.

Фото: Народная милиция ДНР