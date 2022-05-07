В ДНР сообщили об отсутствии задачи полностью освободить территорию республики к 9 мая

Как подчеркнул советник главы правительства республики Ян Ганин, прежде всего необходимо сохранить жизни военнослужащих и мирных жителей.

Полное освобождение ДНР к 9 мая не входит в задачи спецоперации на Украине. Об этом в интервью РИА Новости сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин, подчеркнув, что прежде всего необходимо подумать о жизнях военных и мирных жителей.

Ганин уточнил, что, как и в случае с действиями на "Азовстали", решения направлены на спасение гражданского населения и максимальное сохранение боевого состава.

Также руководитель сравнил каждый бой по освобождению населенных пунктов с "хирургической операцией на живом человеке" и подчеркнул, что спешить в этом деле нельзя.

Нужно быть уверенным, нанеся какие-то удары, нужно быть уверенными, что мы их не наносим по гражданскому населению и опять же нельзя жертвовать своей пехотой. Ян Ганин, советник главы правительства ДНР

Ранее мы сообщили о том, что представитель ДНР назвал поставленное Западом на Украину оружие утилем.

Видео: Telegram / РИА Новости