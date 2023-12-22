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В ДНР приговорили к пожизненному сроку бойца ВСУ по делу об убийстве мирного жителя

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Александр Свинарчук отдал преступный приказ в ДНР.

Верховная судебная инстанция, расположенная в городе Донецке (ДНР) приговорила к пожизненному лишению свободы командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука, обвиняемого по уголовному делу о гибели мирного жителя из Мариуполя. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры России.

Вынесен приговор в отношении 29-летнего Свинарчука. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

пресс-служба Генпрокуратура РФ

Военное преступление было совершено иностранцем в марте 2022 года. В профильном ведомстве уточнили, что Свинарчук, являясь командиром роты армии киевского режима, отдал приказ Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании городского завода "Азовобщемаш". В результате бойцы попытались ликвидировать трех гражданских лиц. Один мужчина погиб на месте, еще двоим удалось спастись. 

За кражу электросамоката петербуржец отправлен в колонию строгого режима.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: александр свинарчук, военные преступления, всу, днр, мариуполь, пожизненное заключение
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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