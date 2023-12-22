В ДНР приговорили к пожизненному сроку бойца ВСУ по делу об убийстве мирного жителя

Верховная судебная инстанция, расположенная в городе Донецке (ДНР) приговорила к пожизненному лишению свободы командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Свинарчука, обвиняемого по уголовному делу о гибели мирного жителя из Мариуполя. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры России.
Вынесен приговор в отношении 29-летнего Свинарчука. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
пресс-служба Генпрокуратура РФ
Военное преступление было совершено иностранцем в марте 2022 года. В профильном ведомстве уточнили, что Свинарчук, являясь командиром роты армии киевского режима, отдал приказ Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании городского завода "Азовобщемаш". В результате бойцы попытались ликвидировать трех гражданских лиц. Один мужчина погиб на месте, еще двоим удалось спастись.
За кражу электросамоката петербуржец отправлен в колонию строгого режима.
Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России
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