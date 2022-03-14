В ДНР подтвердили информацию о гибели 20 человек от удара ракеты "Точка У" по Донецку

Осколки разлетелись на улицах Артема и Университетской. Они повредили несколько машин и пассажирский автобус. Зафиксированы разрушения в жилых домах.

В понедельник, 14 марта, была сбита ракета "Точка-У". Её выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ). По данным штаба территориальной обороны ДНР, в Донецке погибли 20 человек, ещё девять пострадали.

По данным штаба, ракеты была перехвачена силами ПВО над зданием правительства в центре города. Известно, что сработала одна из кассет сбитой ракеты. Осколки разлетелись на улицах Артема и Университетской. Они повредили несколько машин и пассажирский автобус. Зафиксированы разрушения в жилых домах. По данным Минздрава ДНР, в медучреждения доставлены 23 человека, среди них один ребенок.

Напомним, что мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о сбитой ракете "Точка-У" возле Дома правительства. Кадрами с места происшествия делились в социальных сетях очевидцы.

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Видео: Telegram/РИА Новости