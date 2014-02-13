В Чувашии задержали риелторов-аферистов с прибылью до 600 тысяч рублей в день

Мошенники обманули как минимум 160 человек в 8 регионах РФ.

Полицией в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении группы риелторов-аферистов. Преступная группа похищала денежные средства клиентов под предлогом сдачи им жилья в аренду. В отношении подозреваемых ведется расследование по части 4 статьи 159 УК РФ.

Установлено, что межрегиональная преступная группа сформирована летом 2017 года 27-летним жителем Казани. С 2018 по 2019 года банда предлагала свои услуги через интернет. Мошенники получали деньги от людей, которые хотели снять квартиру или дом, но в результате арендаторы так и не выполняли своих обязательств. От действий ОПГ пострадали свыше 150 человек, проживающих в Смоленской и Пензенской областях, Осетии, Марий Эле, Карачаево-Черкессии, Чувашии, Татарстане, Башкирии. В результате 67 региональных уголовных дел сейчас изучаются в одном делопроизводстве.

Оперативники изъяли во время обысков мошенников доказательства преступлений. Полиция наложила арест на имущество организатора банды (15 млн рублей). На время расследования мужчина находится под стражей. Фигурантами уголовного дела стали 27 граждан. Их обвиняют по 174 эпизодам. Более тысячи томов материалов уголовного дела направлены в суд.

В Краснодарском крае завершено уголовное дело по расследованию 12 краж.

Фото и видео: официальный сайт МВД России