В Черном море загорелся танкер с 700 тоннами мазута на борту

На судне находились семь россиян. Их эвакуировал буксир под флагом Молдавии.

В Черном море загорелся танкер. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию экстренных служб.

ЧП произошло на судне Almuntazah недалеко от мыса "Железный рог". Известно, что на его борту находится 700 тонн мазута. Танкер идет под флагом Коморских островов. Он принадлежит Великобритании.

На борту судна находились семь россиян. Их эвакуировал буксир под флагом Молдавии. Информации о пострадавших не поступало.

К месту ЧП прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". Almuntazah сейчас стоит на якорной стоянке. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге загорелось здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня".

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