В Черкесске мужчина попытался перерезать горло помощнику прокурора в кафе

Преступник обиделся на жертву за то, что не получил от пострадавшего 20 рублей.

В Черкесске произошло нападение на помощника прокурора. Преступление попытался совершить посетитель заведения общественного питания вечером 19 апреля. В местных СМИ объяснили, что представитель надзорного ведомства Арсен Чагаров ужинал, когда неожиданно сзади на него с холодным оружием напал неизвестный. Злоумышленника удалось быстро скрутить и задержать. Пострадавший отделался легкими травмами.

В правоохранительных органах преступник заявил, что совершил нападение на помощника прокурора из-за 20 рублей. Якобы жертва отказалась давать ему деньги, когда о этом его попросил нападавший. Сам же Чагаров настаивает на том, что вооруженный злоумышленник ничего у него не просил.

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Фото и видео: Telegram/BAZA