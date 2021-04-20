В Черкесске мужчина попытался перерезать горло помощнику прокурора в кафе

В Черкесске произошло нападение на помощника прокурора. Преступление попытался совершить посетитель заведения общественного питания вечером 19 апреля. В местных СМИ объяснили, что представитель надзорного ведомства Арсен Чагаров ужинал, когда неожиданно сзади на него с холодным оружием напал неизвестный. Злоумышленника удалось быстро скрутить и задержать. Пострадавший отделался легкими травмами.
В правоохранительных органах преступник заявил, что совершил нападение на помощника прокурора из-за 20 рублей. Якобы жертва отказалась давать ему деньги, когда о этом его попросил нападавший. Сам же Чагаров настаивает на том, что вооруженный злоумышленник ничего у него не просил.
Разбойное нападение на букмекерскую контору на Караваевской попало на видео.
Фото и видео: Telegram/BAZA
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