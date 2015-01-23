В Челябинской области на охоте тяжело ранили судью

Не исключается версия, что мужчина мог ранить сам себя.

Председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин получил тяжелое ранение по время охоты на уток в Челябинской области. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Согласно имающимся данным, Кинзин получил огнестрельное ранение в грудь и брюшную полость, в результате чего оказалось задето сердце. Известно, что судье уже сделали операцию. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

По информации сетевого издания "74.ru", сейчас правоохранительные органы проверяют информацию, что в Кинзина мог стрелять его коллега – председатель Еманжелинского суда Михаил Грачев. Он был доставлен на допрос в Следственный комитет. Помимо этого, проверяется версия о том, что пострадавший мог ранить сам себя случайно.

Ранее в Челябинской области браконьер покончил с собой после убийства товарища на охоте.

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