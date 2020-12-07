В Чечне с почестями похоронили обезглавившего французского учителя террориста

Его тело доставили из Франции в Чечню 5 декабря.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили обезглавившего французского учителя террориста Абдуллаха Анзорова. Об этом сообщает издание Baza.

Его тело доставили из Франции в Чечню 5 декабря. В селе для охраны порядка выставили около 65 сотрудников полиции. На похороны пускали, в основном, местных жителей. В церемонии приняли участие около 200 человек — среди них были родственники и близкие Анзорова.

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Видео: Youtube/Abu Finik