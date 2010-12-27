В Петербурге построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Полтавченко посетил социальные объекты центрального района Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ознакомился с макетом физкультурно-оздоровительного комплекса, проектами строительства начальной школы-детского сада в ЖК "Царская столица", а также с многофункциональным молодежным досуговом центром, который располагается на Тележной улице.

10 марта Полтавченко посетил с проверкой социальные объекты Центрального района. В пресс-службе городской администрации сообщают, что главе города на Неве показали макет физкультурно-оздоровительного комплекса Центрального района на улице Черняховского, дом№ 58. Планируется, что постройка центра осуществится на месте расселенного дома. Важно отметить, что исторический фасад здания сохранят.

В спортивном комплексе предполагается бассейн, спортзал с раздвижными трибунами, тренажерный зал и два помещения для занятия единоборствами.

Кроме того, градоначальник увидел проекты постройки начальной школы-детского сада в ЖК "Царская столица" и многофункционального молодежного досугового центра на Тележной улице.

Также губернатор "заглянул" в детскую городскую поликлинику № 44 по Мытнинской улице. Там ему представили проект капитального ремонта здания и благоустройства территории.