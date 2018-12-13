В Центральном и Кировском районах ККИ выселил двух торговцев за нарушение закона об аренде

На улице Рубинштейна нашли здание, принадлежащее городу, но использующееся в неустановленных целях.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обследовали помещение на Лиговском проспекте д. 57-59, литера А, помещение 16-Н. Они установили, что комната используется предпринимателем как точка общественного питания без правовых оснований. Хозяину вручили уведомление о необходимости освобождения помещения, однако объект освобожден не был. Вчера помещение освободили силами комитета.

На улице Рубинштейна нашли здание, принадлежащее городу, но использующееся в неустановленных целях. Доступ к объекту был ограничен, причем, раньше в отношении данного помещения заключили договор аренды с производственным кооперативом. В 2012 году документ был расторгнут. Сотрудники комитета совместно с подведомственной организацией освободили это помещение.

Отметим, что 25 апреля был освобожден объект нежилого фонда, используемый под парикмахерскую.

Фото: ККИ