Baza: в ЦВО военнослужащих обязали "затюнинговать" салоны машин фото близких и памятками

Напротив отметки в 60 км/ч обязали разместить фото близкого человека.

В Центральном военном округе военнослужащих обязали "затюнинговать" салоны личных автомобилей фотографиями семьи и памятками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В распоряжении ресурса оказалось видео, на котором военный рассказывает о нововведениях. По его словам, начиная с 15 января, каждый военнослужащий с личным авто обязан иметь приклеенную на отметке 60 км/ч спидометра фотографию члена семьи. Также возле приборной панели необходимо поместить надпись "Помни, они ждут тебя дома".

Напротив пассажирского сидения также должна быть размещена надпись "Пристегни ремень безопасности – сохрани себе жизнь", а на на креплении ремня безопасности – "Пристегнись, сохрани себе жизнь".

По мнению руководства, данные нововведения смогут помочь снизить количество ДТП.

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Фото: Telegram / Baza

Видео: Telegram / SHOT