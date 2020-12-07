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В COVID-госпитале на севере Приморья замерзают пациенты

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В отделении, судя по ролику, нет отопления, обогревателей, розеток и дверей.

В COVID-госпитале на севере Приморья в городе Дальнегорске замерзают пациенты. Об этом пишет издание Baza.

На видео пациентка рассказывает об условиях содержания пациентов в бывшем психиатрическом отделении больницы, которое переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Женщина жалуется на холод.

В отделении, судя по ролику, нет отопления, обогревателей, розеток и дверей. По словам пациентки, в палате днём стоит температура 15 градусов.

В Минздраве Приморья отреагировали на ролик, заявив, что госпиталь открыли в экстренном порядке, так как в других отделениях места для больных стали заканчиваться.

При открытии госпиталя главная задача была — сделать кислородную разводку.

цитата из сообщения Минздрава Приморья

Проблему с отоплением обещают решить, поменяв батареи и стояки. Сейчас в палатах устанавливают электрические обогреватели.

Ранее пожар в московской больнице попал на видео.

Видео: VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Теги: здравоохранение, коронавирус, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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