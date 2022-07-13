В ЦБ Франции считают, что инфляция в стране будет оставаться высокой до начала 2023 года

Франсуа Вильруа де Гало рассказал о прогнозах по снижению уровня инфляции в стране.

В Центробанк Франции считают, что инфляция в стране будет оставаться высокой до начала 2023 года, а потом может фиксироваться снижение уровня. Соответствующее заявление сделал президент местного регулятора Франсуа Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Info.

Инфляция будет оставаться высокой до начала следующего года. Затем, если не произойдет нового энергетического шока, то она должна начать падать. Во Франции отмечается самая низкая инфляция в еврозоне после Мальты. Франсуа Вильруа де Гало, глава ЦБ Франции

Вильруа де Гало подчеркнул, что Банк Франции совместно с Европейским центральным банком намерены делать все необходимое для того, чтобы снизить инфляцию в стране. Эксперты рассчитывают дойти до уровня в 2% к 2024 году. Глава ЦБ уточнил, что такое обязательство взял на себя регулятор перед народом.

Макрон: Франция развернет новую бригаду в Румынии.

Фото и видео: YouTube / France Info