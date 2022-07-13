В ЦБ Франции считают, что инфляция в стране будет оставаться высокой до начала 2023 года

В Центробанк Франции считают, что инфляция в стране будет оставаться высокой до начала 2023 года, а потом может фиксироваться снижение уровня. Соответствующее заявление сделал президент местного регулятора Франсуа Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Info.
Инфляция будет оставаться высокой до начала следующего года. Затем, если не произойдет нового энергетического шока, то она должна начать падать. Во Франции отмечается самая низкая инфляция в еврозоне после Мальты.
Франсуа Вильруа де Гало, глава ЦБ Франции
Вильруа де Гало подчеркнул, что Банк Франции совместно с Европейским центральным банком намерены делать все необходимое для того, чтобы снизить инфляцию в стране. Эксперты рассчитывают дойти до уровня в 2% к 2024 году. Глава ЦБ уточнил, что такое обязательство взял на себя регулятор перед народом.
Макрон: Франция развернет новую бригаду в Румынии.
Фото и видео: YouTube / France Info
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все