В Бурятии пьяный водитель на “УАЗе” сбил 4-летнюю девочку, внезапно выехавшую на тюбинге на проезжую часть.

Ребенок травмирован, сейчас он находится в больнице.

На территории Бурятии нетрезвый в автомобиле водитель на "УАЗе" сбил четырехлетнюю девочку. Известно, что девочка внезапно каталась со снежноц горки, неожиданно она на тюбинге выехала прямо на проезжую часть. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что происшествие зафиксировано в селе Ошурково Иволгинского района. Потерпевшая пациентка получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована с места событий. В МВД уточнили, что шофер не имел права управления транспортным средством.

Полицией в Москве задержан подозреваемый в 58 мошенничествах под видом продажи стройматериалов.

Фото и видео: Telegram / МВД по Бурятии