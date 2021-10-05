Игрок напал на судью во время футбольного матча в Бразилии

В результате игра была прервана. Через 30 минут футболисты покинули поле и матч был отменен.

Футболист напал на судью во время матча между командами "Гуарани" и "СК Сан-Паулу" в Бразилии. Видео опубликовал Jovem Pan Esporties в своем YouTube.

Инцидент произошел во втором тайме. На тот момент команда "Гуарани" вышла вперед со счетом 1:0. Во время игры футболист "СК Сан-Паулу" Уильям Рибейро сбил с ног арбитра Родриго Кривелларо. После этого, футболист ударил его ногой по голове. В результате игра была прервана. Через 30 минут футболисты покинули поле и матч был отменен.

Уильяма Рибейро доставили в полицию. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Арбитра доставили в местную больницу. Позже он пришел в сознание.

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Видео: YouTube / Jovem Pan Esporties