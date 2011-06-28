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В Бразилии дирижабль протаранил несколько жилых домов

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Бразилии дирижабль протаранил несколько жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 25 сентября в Сан-Паулу. Дирижабль пролетал над городом в рамках акции, устроенной футбольным клубом "Сан-Паулу" преддверии матча Кубка Либертадорес с "Ботафого". В районе Озаску воздушное средство потеряло управление и рухнуло на жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде.

Видео: Telegram / Baza

Теги: бразилия, дирижабль, жилые дома, крушение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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