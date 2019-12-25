В Большом порту Петербурга предотвратили ввоз 50 тонн зараженной кукурузы

Семена кукурузы привезли в Петербург из ЮАР.

В Большом порту Санкт-Петербурга выявлено 50 тонн семян кукурузы для попкорна с признаками заражения возбудителями болезней. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.

Семена кукурузы привезли в Петербург из ЮАР, далее товар должен был следовать в Москву на предприятие по производству хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

Семена кукурузы были поражены диплодиозом кукурузы или сухой гнилью. Выпуск 50 тонн семян на территорию России был запрещен.

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