  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Большом порту Петербурга предотвратили ввоз 50 тонн зараженной кукурузы
Сегодня, 16:26
49
nastya960

В Большом порту Петербурга предотвратили ввоз 50 тонн зараженной кукурузы

0 0

Семена кукурузы привезли в Петербург из ЮАР.

В Большом порту Санкт-Петербурга  выявлено 50 тонн семян кукурузы для попкорна с признаками заражения возбудителями болезней. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.

Семена кукурузы привезли в Петербург из ЮАР, далее товар должен был следовать в Москву на предприятие по производству хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

Семена кукурузы были поражены диплодиозом кукурузы или сухой гнилью. Выпуск 50 тонн семян на территорию России был запрещен.

Фото: pixabay

Теги: кукуруза, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Матрохина Алиса
Сегодня 16:48

Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------ https://v.ht/omomeo
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии