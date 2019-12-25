В Большом порту Санкт-Петербурга выявлено 50 тонн семян кукурузы для попкорна с признаками заражения возбудителями болезней. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
Семена кукурузы привезли в Петербург из ЮАР, далее товар должен был следовать в Москву на предприятие по производству хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.
Семена кукурузы были поражены диплодиозом кукурузы или сухой гнилью. Выпуск 50 тонн семян на территорию России был запрещен.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------ https://v.ht/omomeo