В Бокситогорском районе мужчина обворовал сетевой магазин

Возбуждено уголовное дело по 161-ой статье УК РФ (Грабеж).

В Бокситогорском районе местный пойман местный житель, воровавший продукты питания в сетевом магазине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 20 октября. Полиция приняла заявление от 38-летней женщины. Она рассказала правоохранительным органам о том, как утром, около 10:40 неизвестный украл продукты из магазина. Полицейские начали разыскивать подозреваемого в краже.

В результате им оказался 21-летний безработный юноша. Он был задержан на основании 91-ой статьи УПК РФ.

Ранее мы сообщили, что в Гатчинском районе пешеход попал под колеса "Suzuki Grand".

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