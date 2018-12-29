В Бокситогорском районе ограбили ювелирный и продуктовый магазины

Ворам понравились палеты с украшениями и палки колбасы.

В Бокситогорском районе Ленинградской области 21 января злоумышленники проникли сразу в два магазина. Одно из заведений занималось продажей ювелирных украшений, а второе реализовывало продукты.

В первом случае разбойники напали на офис в Бокситогорске по улице Городской. Добычей воров стал сейф, в котором находилось 12 паллетов с дорогостоящими изделиями. Также злоумышленники забрали с витрины еще восемью палетами и 20 тысяч рублей выручки. В настоящее время общая сумма ущерба устанавливается.

Во втором случае к оперативникам обратился владелец торговой точки. Он рассказал, что незнакомый ему мужчина напал на заведение и украл с полок несколько видов колбасных изделий. Преступление совершено по улице Павлова. Бизнесмен оценил ущерб в шесть тысяч рублей.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовные дела по данным инцидентам. Виновные разыскиваются.

Фото: Piter.tv