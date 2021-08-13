Препарат находится на стадии клинических испытаний.

В Белоруссии создадут универсальную вакцину против всех штаммов коронавируса. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко. Глава государства рассказал журналистам из информационного агентства БЕЛТА о том, что сейчас препарат находится на стадии клинических испытаний. Спикер отметил, что разработка ведется на фоне беспрерывной мутации коронавирусной инфекции.

Знаете, многие будут ерничать: да ну, там белорусы что-то сделали... Меня убедил тот, кто разрабатывал эти вакцины. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко уже видел образец местной вакцины и не сомневается в ее будущей эффективности и качестве. Лукашенко заметил, что для того, чтобы развеять сомнения президента, разработчик вакцины предложил вколоть себе экспериментальный образец. Политик выразил протест против такого, после чего напомнил о необходимости как можно раньше получить полмиллиона доз вакцины. Такого количества хватит, чтобы проверить препарат и запустить его в гражданский оборот.

Лукашенко рассказал о передаче власти в Белоруссии новому поколению.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого