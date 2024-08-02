В Белом доме заявили, что у США не было прямых контактов с Путиным по обмену

Джейк Салливан рассказал об общении с официальными лицами РФ.

Американские власти не контактировали напрямую с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу обмена заключенными между РФ и коллективным Западом. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, что российский президент подписал указы о помиловании осужденных граждан страны и иностранцев, которые участвовали в обмене заключенными. Решение о подписании указов главы государства было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Прямых контактов с Владимиром Путиным не было. У нас были обширные контакты с российскими властями на протяжении всего этого времени. Я не буду вдаваться в подробности, потому что эти каналы являются секретными и должны быть защищены. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме добавили, что Вашингтон рассматривает дипломатический диалог с потенциальными шагами по обмену заключенными отдельно от вопроса мирного урегулирования конфликта на Украине.

США назвали ключом для обмена заключенными с РФ освобождение Красикова.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Фото и видео: YouTube / Defense Now