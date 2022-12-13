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В Белом доме заявили, что США собирают информацию об атаке дронов на Кремль

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Джон Кирби заметил, что США заинтересованы в установлении всех обстоятельств инцидента в Москве.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не проводит какого-либо расследования попытки с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции главы России Владимира Путина, но  при этом местные специалисты собирают информацию об этом происшествии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы будем пытаться узнать больше, но давайте не будем называть это отчетом, расследованием или чем-то еще в этом роде.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби подчеркнул, что власти США "делают все возможное, чтобы попытаться выяснить, что произошло". Представитель Белого дома заверил СМИ в том, что Вашингтон заинтересован в установлении всех обстоятельств атаки на Кремль.

Белый дом: закулисных контактов между США и РФ по поводу атаки Кремля беспилотниками нет.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: беспилотники, джон кирби, кремль, расследование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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