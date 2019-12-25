В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки

Джен Псаки прокомментировала слова российского президента, сказанные во время послания Федеральному собранию.

В Белом доме не приняли на свой счет слова российского президента Владимира Путина о Шерхане и Табаки из произведения Киплинга "Маугли". Во время оглашения послания Федеральному собранию лидер РФ сравнил недружественные действия отдельных стран с прихвостнем тигра Шерхана. Пресс-секретарь администрации Вашингтона заявила, что не понимает аллюзию на счет США.

Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в рамках выступления Владимир Путин также упомянул, что за любыми действиями, представляющими национальную угрозу для России, Москва будет готова дать жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому из сторон не придет в голову перейти "красную черту".

МИД РФ высылает 10 сотрудников посольства США.

Фото: Белый дом