Их не пустила в укрытие старшая по дому, сказав им, чтобы те побежали в другой подъезд.

В Белгороде женщина не пустила детей во время ракетной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, детей застала тревога, когда они бегали во дворе. Их не пустила в укрытие старшая по дому, сказав им, чтобы те побежали в другой подъезд. При этом женщина вместе с другими взрослыми, которые сидели на лавочке, пошли в тот подъезд, куда не пускали несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома.

Видео: Telegram / Baza