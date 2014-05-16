В Белгороде женщина не пустила детей во время ракетной опасности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, детей застала тревога, когда они бегали во дворе. Их не пустила в укрытие старшая по дому, сказав им, чтобы те побежали в другой подъезд. При этом женщина вместе с другими взрослыми, которые сидели на лавочке, пошли в тот подъезд, куда не пускали несовершеннолетних.
Ранее мы сообщали, что в Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения части дома.
Видео: Telegram / Baza
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