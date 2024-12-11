В Белгороде BMW X7 на высокой скорости влетел в скорую: 2 фельдшера погибли

В СМИ рассказали о вероятном виновнике смертельной аварии.

На территории российского города BMW X7 на высокой скорости протаранил автомобиль скорой помощи. В результате смертельной аварии жертвами стали два фельдшера. Соответствующей информацией с подписчиками поделились авторы Telegram-канала SHOT. Они объяснили, что согласно предварительным данным, водителем внедорожника был 28-летний тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов. Спортсмен якобы проехал на красный свет, двигаясь со скоростью, превышающей сто километров в час.

Автомобильная авария произошла на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. От удара "Газель" отбросило на тротуар, а затем транспортное средство врезалась в стену здания. Туда же вынесло и дорогостоящую иномарку. В результате ДТП на месте скончались 38-летняя и 45-летняя сотрудницы бригады скорой помощи. У первой погибшей осталась дочь, у второй — двое сыновей. Известно, что водитель BMW травмировался.. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Авторы ТГ-канала говорят о том, что у шофера наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения. Подтвердить состояние 28-летнего тренера по ММА Рамазана Гаджимурадова сможет дальнейшая экспертиза.

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Фото и видео: Telegram / SHOT