В Басковом переулке жители пытаются спасти исторические окна от замены на пластиковые

Старинные рамы сделаны из лиственницы. Этот материал подходит для петербургской погоды потому, что не боится влаги.

В воскресенье, 3 августа, стало известно, что жители дома на Басковом переулке борются за сохранение исторических окон. Капитальный ремонт здания может заменить их на пластмассовые стеклопакеты. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Реставрировать фасад этого дома будут впервые за 100 лет. Лучше всего в этом здании сохранились старинные рамы, стекла были разбиты еще в годы войны. По словам Валентины Манн, реставратора, сооснователь проекта "Двери с помоек", рамы сделаны из лиственницы. Этот материал подходит для петербургской погоды потому, что "рама смолянистая, за счет чего очень устойчива к воздействию влаги и всего, что в этой влаге развивается — грибы, бактерии".

На втором этаже дома не удалось спасти одно окно, однако жители надеются сохранить оставшиеся. Чтобы обновить парадную активистам понадобится неделя, а для окон – месяц.

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Фото: pexels