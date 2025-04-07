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В Башкортостане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей

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По предварительным данным следствия, злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и ИП.

В Башкортостане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, за период с 2020-го по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и двоих ее подельников. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что МВД использовало ИИ для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: башкортостан, ирина волк, мвд россии, незаконная банковская деятельность, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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