В Башкортостане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, за период с 2020-го по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и двоих ее подельников. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что МВД использовало ИИ для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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