В Башкирии мужчине огласили приговор за поджог дома и гибель женщины с 2 маленькими детьми

Мужчину обиделся на новую знакомую и решил отомстить.

В Башкирии завершился суд над мужчиной, который поджог дом, где погибли женщина с двумя детьми.

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о завершении слушания дела в отношении 30-летеего жителя Давлеканово Михаила Щемелинина. В мае 2019 года мужчина пошел в гости со своей новой знакомой, матерью двух детей 6 и 9 лет. В разгар веселья около полуночи женщина с детьми ушла домой, на что новый приятель сильно обиделся.

Подсудимый обиделся и решил отомстить своей новой пассии. Он пришел к бревенчатому дому, где была женщина с детьми, поджег и ушел домой. В дыму задохнулись и погибли и женина, и ее дети.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статьям "убийство" и "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбываем в ИК особого режима. Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей компенсации морального ущерба.

Уточняется, что мужчина свою вину так и не признал.

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Фото: Piter.TV