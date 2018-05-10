В Барабинске 17-летний парень открыл огонь по одногруппникам

Появились кадры с места происшествия. Появились первые подробности ЧП и сведения о пострадавших.

Сегодня утром, 10 мая, в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина произошло ЧП: один из студентов открыл стрельбу по одногруппникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом". Данное уголовное дело на контроле у А.Б. Бастрыкина.

По данным следствия, 17-летний студент колледжа пришел на занятия, в коридоре собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье. Затем зашел в свой класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего выстрелил в себя. Одногруппник ранен и находится в больнице, стрелок от полученного ранения скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинские, медико-криминалистическая, баллистическая и другие. СУ СК Российской Федерации

В социальных сетях появились сведения, что число пострадавших больше. По словам очевидцев, парень опоздал на занятие, а когда вошел в класс открыл беспорядочный огонь. Трое парней выпрыгнули в окно. Один из них упал на газон, а двое других приземлились на асфальт, у одного из них переломы обеих ног, у второго перелом одной ноги. По словам учащихся колледжа, парня постоянно доводили и унижали сокурсники.

Фото: СУ СК по Новосибирской области, АСТ-54(ВК)