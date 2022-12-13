В Балашихе двое мужчин устроили драку с сотрудником ДПС

В подмосковной Балашихе двое мужчин устроили драку с сотрудником ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На опубликованной с камеры наблюдения видеозаписи двое молодых людей забросали снежками припаркованный служебный автомобиль. После этого из машины вышел сотрудник ДПС, но те набросились на него с кулаками, когда он приблизился к ним.
Полицейский смог удержать обоих нарушителей до прибытия подкрепления. Им грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника полиции.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге Mercedes-Benz протаранил пять автомобилей на парковке.
Видео: Telegram / SHOT
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