В Астрахани мать несколько дней избивала и кусала за лицо 4-месячную дочь

За истязание ребенка суд отправил женщину на 3 года в колонию.

В Астрахани завершилось слушанье дело в отношении 21-летней женщины за истязание дочери.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Астраханской областной прокуратуры сообщает, что состоявшийся суд признал 21-летнюю жительницу Астрахани виновной по статье "истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в мае нынешнего года, будучи в пьяном состоянии женщина несколько дней истязала 4-месячную дочку. Она била младенца по частям тела и кусала за лицо. О происходящем сообщили в полицию неравнодушные соседи.

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