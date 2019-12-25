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В Астрахани мать несколько дней избивала и кусала за лицо 4-месячную дочь
Сегодня, 11:54
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MShaffter

В Астрахани мать несколько дней избивала и кусала за лицо 4-месячную дочь

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За истязание ребенка суд отправил женщину на 3 года в колонию.

В Астрахани завершилось слушанье дело в отношении 21-летней женщины за истязание дочери.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Астраханской областной прокуратуры сообщает, что состоявшийся суд признал 21-летнюю жительницу Астрахани виновной по статье "истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. 

Следствием и судом установлено, что в мае нынешнего года, будучи в пьяном состоянии женщина несколько дней истязала 4-месячную дочку. Она била младенца по частям тела и кусала за лицо. О происходящем сообщили в полицию неравнодушные соседи.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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