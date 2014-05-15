В Астрахани тренер по смешанным единоборствам создал ОПГ для вымогательства денег у юрлиц

Банде покровительствовал полицейский, который не давал привлечь членов ОПГ к уголовной ответственности.

Российский Следственный комитет на территории Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении восьми местных жителей, которые подозреваются в организации преступного сообщества. Через социальные сети сотрудники пресс-службы СК РФ уточнили, что злоумышленники создали спортивный клуб, который на систематической основе занимался вымогательством денежных средств у юридических лиц. Предположительно, с августа 2023 года местный житель, осуществлявший тренерскую деятельность по смешанным единоборствам, создал преступное сообщество в регионе. Он объединил вокруг себя учеников и последователей, находившихся под его авторитетным влиянием.

Преступное сообщество было структурировано на отдельные звенья, в которые входили спортсмены и сотрудники правоохранительных органов. пресс-служба СК РФ по региону

Члены ОПГ вымогали деньги в том числе у представителей развлекательных заведений Астрахани, под предлогом оказания охранных услуг. За все время потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Сейчас в отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по частям 1,2,3 статьи 210, пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ. Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении участников преступного сообщества, в том числе, по фактам применения насилия в отношении власти. Дополнительно ведется расследование в отношении сотрудника полиции, который за взятки оказывал покровительство ОПГ и не привлекал ее членов к уголовной ответственности.

В Шушарах мужчина ударил подростка по голове за то, что он раскладывал рекламу в почтовые ящики.

Фото и видео: Следственный комитет России по Астраханской области