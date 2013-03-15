Увидеть инсталляции можно до 4 сентября.

В Анненкирхе открылась выставка "Сотворение" с моделями Луны и Земли. Об этом рассказали организаторы мероприятия. В пресс-службе пояснили, что посетить экспозицию в здании лютеранской церкви можно будет все лето. Она продлится до 4 сентября. Специалисты наполнили пространство специально подготовленными инсталляциями, а также объектами современного христианского искусства. Петербуржцы и гости города смогут снова увидеть масштабную модель Земли и Луны. Небесные тела подвешены над парадной лестницей и большом 240-летнем зале. Также в списке уникальных инсталляций заявлена рука Бога, эдемские яблоки и Смысл жизни.

Ежечасно в будние дни и каждые полчаса в выходные по выставке будут проводиться экскурсии о сотворении мира. Попасть на экспозицию можно, купив билет на сайте Анненкирхе. Напомним, что Анненкирхе –это старинная лютеранская церковь, пострадавшая 20 лет назад в результате пожара. Внутри религиозного объекта остались следы пламени, но там все равно проводятся концерты и другие события.

В Петербурге первые за 60 лет открылась выставка картин Врубеля в Русском музее.

Фото и видео: организаторы мероприятия

